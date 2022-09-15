"حماس": سنواجه جرائم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة

اسلام تايمز (فلسطين) - حيت حركة "حماس" في بيان أبطال جنين، وقالت: "نشدّ على أيدي أبطال شعبنا الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال اليومية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة".