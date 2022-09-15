الاحتلال يشن حملة اعتقالات في جنين والخليل

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من أصدقاء وأقارب الشهيدين الفلسطينيين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد عرف منهم عامر عابد وعمر عابد ومحمد عدنان عابد، خلال مداهمة بلدة كفر دان غربي المدينة.



و اعتقلت الأسير المحرر أيسر الأطرش، وجلال ملحم من بلدة كفر راعي، ويوسف محمود فشافشة من بلدة جبع.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر دان، ما أدى إلى استشهاد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.



وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدتي جبع وكفر دان بجنين، ومداهمة منازل منفذي عملية الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قتيبة جرادات ومجد جرادات وأحمد حسن الفروخ ومؤمن الفروخ من بلدة سعير شرق الخليل.



وطالت الاعتقالات الشقيقين عامر وناصر أبو فنار من يطا جنوبا، ورمزي طالب عمرو من مدينة الخليل.



واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة سعير بالخليل، هرب خلالها جنود الاحتلال بعد رشقهم بالحجارة.