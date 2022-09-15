عائلة الأسير أبو حميد عقب زيارته: بالكاد تعرفنا عليه لشدّة مرضه

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت وزارة الأسرى في غزة أنّ عائلة الأسير ناصر أبو حميد انتهت قبل قليل من زيارته وأكدت أنهم بالكاد تعرفوا عليه لشدة مرضه وتلازمه أنبوبة أوكسجين ويعاني من آلام شديدة في الصدر ويتحدث بصعوبة بالغة.