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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 14:23

روسيا: شنغهاي تأسست للتعاون ولا يمكن مقارنتها بحلف الناتو

روسيا: شنغهاي تأسست للتعاون ولا يمكن مقارنتها بحلف الناتو

وأوضحت ستبكينا، في تصريح صحفي عشية قمة دول منظمة شنغهاي بسمرقند، أن "المقارنة بين منظمة شنغهاي للتعاون وحلف الناتو ليست جديدة، ولا ينبغي أن نتبع خطى زملائنا الغربيين في هذا الشأن، لأن هذا يتم القيام به، من بين أمور أخرى، من أجل منح الناتو نفسه طابعا أقل عدوانية... وإيجاد مبرر آخر لوجود هذا الهيكل، وللقول إن هناك رابطة أخرى تحتاج إلى المقاومة وهي منظمة شنغهاي للتعاون".
وأضافت أن الناتو "في كل الأحوال هو كتلة عسكرية، وتنتهج الحلول العسكرية، وتقسيم مناطق النفوذ".
ويُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
مصدر : روسيا اليوم
رقم : 1014491
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