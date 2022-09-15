ناقلة نفط جديدة تصل ميناء بانياس

وأكدت مصادر سوريه في مدينة بانياس أنه فور وصول الناقلة إلى ميناء بانياس النفطي تم البدء بالإجراءات الفنية اللازمة للتربيط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية المتبعة، لتبدأ فيما بعد عمليات التفريغ.