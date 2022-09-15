بوتين: نفعل كل شيء حتى تصبح إيران عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون

اسلام تايمز (ايران) - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في أوزباكستان: "نفعل كل شيء حتى تصبح إيران عضواً كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".