محافظة الجنوب في لبنان مهددة بتوقف العمل فيها بسبب نفاذ المازوت

اسلام تايمز (لبنان) - تعاني محافظة الجنوب وموظفوها منذ مدة صعوبات لوجستية وادارية وتقنية في أداء مهامهم تجاه المواطنين في ظل انعدام التيار الكهربائي المستمر وتصاعد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تصيب مختلف القطاعات، إلا أن ارتفاع أسعار المحروقات، تسبب باستنفاذ جميع مقدرات المحافظة المالية التي من شأنها تأمين مادة المازوت لتشغيل المولد لأربع ساعات من العمل اليومي لاستمرار هذا المرفق العام والحؤول دون توقفه، ومع فقدان القدرة على توفير الكمية المطلوبة، هذا المرفق الحيوي مهدد بالتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة اذا لم يسارع المعنيون إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي ستؤدي بالتالي إلى شلل في إدارات سرايا صيدا وانعدام الخدمات فيها.