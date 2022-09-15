رئيسي: إيران مستعدة لتبادل خبراتها وإنجازاتها مع قرغيزيا

وأضاف رئيسي اليوم الخميس خلال لقائه سدير جباروف، أن هناك أواصر تاريخية وثقافية وحضارية بين الشعبين الإيراني والقرغيزي، مؤكدا: يجب علينا أن نعمل على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.



وتابع أن إيران وطاجيكستان بإمكانهما توطيد علاقاتهما الثنائية والإقليمية بمشاركة كل من أوزبكستان و تركمانستان.



ونوه إلى التقدم الذي حققته إيران في المجالين العلمي والتقني، وأضاف أن هذا التقدم تحقق رغم الحظر المفروض على إيران وأنها مستعدة لتبادل إنجازاتها مع قرغيزيا.



من جانبه أعرب جباروف عن ارتياحه من مساعدات إيران الطبية لبلاده عند تفشي فيروس كورونا، وأضاف أن توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يندرج ضمن أولويات سياسة بلاده.



وأكد على أهمية التعاون في مجال الترانزيت وأضاف أن إكمال و تدشين شبكة السكك الحديدية بين بندر عباس- آسيا الوسطى يعتبر عنصرا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وتركمنستان وأوزبكستان و قرغيزيا.