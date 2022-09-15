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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 16:16

موسكو تحذر واشنطن من خطوة تتجاوز الخط الأحمر بالأزمة الأوكرانية

موسكو تحذر واشنطن من خطوة تتجاوز الخط الأحمر بالأزمة الأوكرانية
وأضافت المتحدثة ماريا زاخراوفا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب.. إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسيعد ذلك تجاوزا للخط الأحمر وستجعل الولايات المتحدة طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا".

ووفقا لها ، فإنه "في مثل هذا السيناريو، سنضطر إلى الرد بشكل مناسب، في رأيي، هذا واضح.. مثل هذه الخطوة (الأمريكية)غير المسؤولة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وستساهم في زيادة التوتر واستفزازات تؤدي إلى سباق تسلح.. نحن نعلم ونرى أن واشنطن قد شرعت بزعزعة الاستقرار العالمي.. نراه في مناطق مختلفة من العالم في آسيا وأوراسيا وأوروبا وإفريقيا ".
مصدر : وكالات
رقم : 1014513
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