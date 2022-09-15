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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 16:18

الصين تدعو لتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية

الصين تدعو لتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية
ونقلت وكالة “شينخوا” عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس حول الوضع في سورية “إن إرسال المساعدات عبر الحدود ليس سوى ترتيب مؤقت يتم إجراؤه في ظل ظروف استثنائية ونحن بحاجة إلى وضع جدول زمني واضح لإنهاء عمليات الإرسال عبر الحدود نهائياً”.

وأضاف شوانغ “منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2642 قبل أكثر من شهرين لم يحدث أي تحسن في عملية إرسال المساعدات من حيث الكفاءة أو الحجم” داعياً إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الإنسانية على الفور في سورية وخاصة مطاري دمشق وحلب المهمين لنقل الإمدادات الإنسانية.

وقال شوانغ “إن سورية لا تزال في الوقت الحاضر تواجه وضعاً أمنياً معقداً ويتعين على المجتمع الدولي اعتماد معيار موحد على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سورية دون أي تسامح” مطالباً بإنهاء الأعمال التي تتغاضى عن تلك التنظيمات أو تؤويها أو تستغلها لتحقيق مصالح سياسية.

وأكد نائب المندوب الصيني على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها معتبراً أن وجود قوات أجنبية بشكل غير قانوني في سورية أو حتى إنشاء قواعد عسكرية دون موافقة الحكومة يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة سورية وسلامة أراضيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1014514
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