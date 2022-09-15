الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 17:22

فياض يدعو إلى اتخاذ موقف من 'إعادة الودائع'

فياض يدعو إلى اتخاذ موقف من
وأشار، في كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 2022، إلى أنّ "التفسخ في المجتمع اللبناني هو الأمر الأخطر اليوم في لبنان، حيث أن الأزمات لم تقتصر على المستوى الإقتصاديّ فقط إنّما على المستوى المجتمعي، وكلّ ذلك في ظلّ غياب المبادرات الإنقاذية والممارسات السياسيّة، ومع ذلك تتصرف الطبقة السياسية وكأن البلد بألف خير".

وذكر فياض، أنه " من يصدّق أننا في بلد هكذا، ولم تتشكّل الحكومة؟ ثمّة حاجة لمقاربة أخرى مترفعة وغير إنقساميّة وتقوم على تحييد التجاذبات والمناكفات السياسيّة"، معتبرًا أنّ "في ملف ترسيم الحدود البحريّة، عندما دخلت المقاومة على خطّ التفاوض تغيّر الأداء، لذلك المطلوب عدم التهوين، من أجل المضي قُدماً في معالجة هذا الموضوع، وبالتالي الإعتراف بأن المقاومة هي ركيزة أساسيّة لا يمكن تجاوزها في ملف التفاوض".

ودعا المجلس النيابي إلى "اتخاذ موقف من إعادة الودائع حتى ولو طال أمد سدادها"، مشيرًا إلى أنّ "الموازنة تطل على القطاع العام من دون أي زيادات، أما الجامعة اللبنانية لم تزد موازنتها خلال العام 2022، وهذا أمر لا يصدّق ويحتاج إلى معالجة خلال الـ3 اشهر المقبلة".
رقم : 1014519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
15 أيلول 2022
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
15 أيلول 2022
فيديو: ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء
15 أيلول 2022
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
15 أيلول 2022
فيديو: إنطلاق مواكب العزاء الحسيني لأحياء مراسيم زيارة الأربعين
15 أيلول 2022
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
كتب باسم حسين الزيدي
14 أيلول 2022
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
14 أيلول 2022
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
14 أيلول 2022
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
14 أيلول 2022
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
14 أيلول 2022
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
14 أيلول 2022
فيديو: أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني وخدمي يشترك في تأمين زيارة الأربعين
14 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية