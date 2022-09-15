الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 18:09

أسرى الجبهة الشعبية يعتزمون الإضراب عن الطعام نهاية الشهر الجاري

أسرى الجبهة الشعبية يعتزمون الإضراب عن الطعام نهاية الشهر الجاري
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي: "يعتزم ثلاثون أسيراً من الأسرى الإداريين، خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول ( الحالي)، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وكذلك ضد ظروف اعتقالهم والشروط غير الملائمة".

وأضافت: "إن الاعتقال الإداري جريمة بحق الأسرى وعائلاتهم، حيث أمضى هؤلاء الأسرى الثلاثون، ما يقارب 200 عاماً من الاعتقال الإداري".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال

معاناة الأسرى وقرار استعادة الحياة "الإضراب"

يعتزم ثلاثون أسيراً من الأسرى الإداريين، خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول ( الحالي)، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وكذلك ضد ظروف اعتقالهم والشروط غير الملائمة.

إن الاعتقال الإداري جريمة بحق الأسرى وعائلاتهم، حيث أمضى هؤلاء الأسرى الثلاثون، ما يقارب 200 عاماً من الاعتقال الإداري.

مائتا عام من الأسر دون تهمة أو محاكمة، وضمن رغبة ضباط مخابرات الاحتلال ورغباتهم الفاشية التي لا ترتوي من عذابات الفلسطينيين.

مئات الأعوام منعنا الاحتلال خلالها من احتضان أسرنا، أو رؤية أطفالنا وهم يولدون أو يكبرون. لم نحتفل يوماً بأعياد ميلادهم، لم نرافقهم في يومهم الدراسي الأول، لم نشاركهم لحظات الاحتفال بتخرجهم، وجاء أخيراً ضباط المناطق ليقولوا لنا ( سنحرمكم من فرحة زواج أبنائكم وبناتكم).

مائتا عام فقدنا فيها الآباء والأم والأخ والزوجة التي اكتشفت أنها تزوجت شبح يقطن في عتم الزنازين تلبيةً لرغبةٍ فاشيةٍ لسجان.

إن إضرابنا تحت شعار ( قرارنا حرية... إضرابنا حرية) ولكن في ذات الوقت أن الإضراب عن الطعام كمعركة مؤلمة وقاسية وصعبة، هي معركتنا لاستعادة حياتنا ولحظاتنا التي يختطفها وحش الاحتلال، ومقصلة الاعتقال الإداري.

فلتساندونا في معركتنا لاستعادة الحياة... أعيدوا لنا حياتنا

منظمة فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال
15-9-2022
مصدر : وكالات
رقم : 1014521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
15 أيلول 2022
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
15 أيلول 2022
فيديو: ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء
15 أيلول 2022
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
15 أيلول 2022
فيديو: إنطلاق مواكب العزاء الحسيني لأحياء مراسيم زيارة الأربعين
15 أيلول 2022
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
كتب باسم حسين الزيدي
14 أيلول 2022
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
14 أيلول 2022
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
14 أيلول 2022
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
14 أيلول 2022
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
14 أيلول 2022
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
14 أيلول 2022
فيديو: أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني وخدمي يشترك في تأمين زيارة الأربعين
14 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية