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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 19:58

صنعاء تنظم أضخم إستعراض عسكري للوحدات الأمنية

صنعاء تنظم أضخم إستعراض عسكري للوحدات الأمنية
جاء ذلك، خلال حفل عسكري لتخرج دفعات جديدة من الوحدات الأمنية، بحضور وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية.

واستعرضت الداخلية في كرنفال عسكري كبير، عشرات الآلاف من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، في رسالة واضحة تعكس حجم الإستعدادات لمواجهة أي تحديات أو مخططات جديدة تستهدف صنعاء.

وشهد الكرنفال العسكري، إستعراض لمختلف أنواع الأسلحة والآليات محلية الصنع، منها مدرعات بأس 1 وبأس 2.

والعرض العسكري الذي يعد الأكبر في تاريخ الأجهزة الأمنية اليمنية، يأتي إمتداد لسلسلة عروض واسعة نظمتها قوات صنعاء، في مختلف مناطقها العسكرية خلال الأيام الماضية.
رقم : 1014531
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