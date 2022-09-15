الأعرجي: وضع العراق السياسي الداخلي في طريقه للانفراج

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني".



وأكد الأعرجي وفقاً للبيان أن "العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية"، مشيرا إلى أن "العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج".



وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "يتوجب علينا أن نؤسس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات".

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".