طعنة خيانية جديدة من المملكة المغربية للشعب الفلسطيني

غضب عارم ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الزيارة الرسمية التي يقوم بها المفتش العام للقوات المغربية فاروق بلخير للأراضي المحتلة ولقاءه لجنرالات الاحتلال الاسرائيلي، وهي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في الجيش المغربي منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020.



ومازاد من سوء الطعنة التي تلقاها الشعبان الفلسطيني والمغربي هو ان زيارة بلخير تزامنت مع أحداث مهمة أشعلت مواقع التواصل، أولا: زيارة وفد من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الى الجزائر وهو ما أدى الى مقارنة الناشطين بين البلدين -المغرب مطبع والجزائر ترفض جميع أنواع التطبيع- الذين يعيشان أزمة سياسية بينهمابالاصل بسبب قضية الصحراء الغربية. ثانيا: تصاعد وتيرة الاقتحامات وجرائم المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترة. ثالثا: فضيحة التحرش المدوية التي وقعت في سفارة الاحتلال الاسرائيلي في المغرب، رابعا: زيارة وزير الخارجية الاماراتي الرسمية لتل أبيب التي أعادت هي الأخرى وسم #التطبيع_خيانة الى الواجهة وبقوة.



وتصدرت وسوم #الفاروق_بلخير #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_أمة الترند في البلدان العربية. وتعليقا على الزيارة، كتب الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "أنا كمغربي ..أدين بأشد العبارات غضبا زيارة الشؤم التطبيعي الرسمي الى كيان الإرهاب الصهيوني المحتل الغاصب، ومعانقة جيش الحرب الملطخة أياديه بدماء اطفال و نساء و شعب فلسطين و شعوب الأمة".



و اعتبر الناشط زيارة المسؤول العسكري المغربي الى الكيان الصهيوني "نكبة كبرى للشعب المغربي"، بعد ان رأى الرجل الثاني في القوات الملكية العسكرية، حاضرا داخل الكيان الصهيوني.



وخاطب الناشط قيادة الجيش المغربي قائلا: "زيارتكم لكيان صهيون هي خارج مرجعيات و تاريخ ورصيد و ثوابت المغاربة، فضلا عن كونها طعنة كبرى لأرواح شهداء الجولان-1973".



ناشط آخر قال: "#التطبيع_خيانه رئيس الأركان المغربي بلخير الفاروق حضر اليوم مناورة للجيش الصهيوني إلى جانب رؤساء أركان آخرين. المناورة أجريت في قاعدة "تسئيليم" في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة."



بدوره مدون آخر على مواقع التواصل الاجتماعي قال:

في المكان الذي انطلقت منه كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني يُستقبل وزير الدفاع المغربي في الكيان الصهيوني.. قناة كان العبرية: الجنرال أفيف كوخافي يستقبل قائد القوات المسلحة المغربية الجنرال الفاروق بلخير في مقر الكرياه بتل أبيب



من جهته ناشط آخر قال:

إذا لم تستحي فافعل ما شئت #لن_نعترف_بإسرائيل و #فلسطين_من_النهر_إلى_البحر و #فلسطين_قضية_الشرفاء والخزي والعار ل #الصهاينة_العرب لأن الصغير قبل الكبير يعلم أن #التطبيع_خيانة