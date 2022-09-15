إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

واستنكر كنعاني بشدة اليوم الخميس، الخطوة الأميركية في إعلان الحظر ضد بعض المواطنين والشركات الإيرانية بسبب اتهامات كاذبة بالتورط في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة، ونسبت تلك الإجراءات المزعومة ضدهم إلى حكومة ومؤسسات الجمهورية الإسلامية



وفي أشارة إلى فشل الإدارة الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية، أضاف كنعاني أن: إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوك السخيف وغير القانوني والمخالف للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة يظهر عجز الإدارة الأميركية في فهم المعادلات الدولية بشكل صحيح وعدم إدراكها للحقائق.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن اللجوء إلى شن حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية هو جزء من سياسة إيرانوفوبيا الفاشلة للإدارة الأميركية، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء.



وأشار كنعاني إلى أن أميركا، التي التزمت الصمت في السابق ضد العديد من الهجمات الإلكترونية ضد البنى التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، وحتى دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الهجمات، تفتقر إلى أي مصداقية في إلقاء اللوم على الآخرين.



وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران التي تعرضت لهجمات إلكترونية عدة مرات، كانت دائما تواجه الحملات السايبرية في العالم