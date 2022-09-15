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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 21:57

النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج

النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج
ونقلت عنه في سلسلة تغريداتٍ لها عبر حسابها على «تويتر»، تأكيده أن الورم يزداد، وبدأ يشعر بتنمل في الجهة اليسرى من وجهه، ولا يزال محرومًا من العلاج في ظل مماطلة إدارة السجن بنقله لإجراء الفحصات.

هذا وطلب عضو مجلس اللوردات «بول سكريڤن» من «اللورد طارق» وزير الدولة البريطاني مراسلة النظام الخليفي حول حرمان معتقل الرأي «محمد رمضان» من تلقي العلاج.

يذكر أن رمضان اعتُقل في العام 2014، وتعرض للتعذيب والتهديد من أجل انتزاع اعترافٍ منه، يفيد بتورطه المزعوم في تفجير عبوة ناسفة في بلدة الدير في فبراير/ شباط 2014، وحكم عليه بالإعدام، الذي أيدته محاكم النظام غير الشرعية يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 1014564
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