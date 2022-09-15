الصحة اللبنانية: 193 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

اسلام تايمز (لبنان) - أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل"193 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1213376، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة".