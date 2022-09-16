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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 08:17

كييف تواجه ردا من المانيا لتزويدها بالدبابات

كييف تواجه ردا من المانيا لتزويدها بالدبابات
وبحسب مصدر روسي, أكدت لامبريخت في مؤتمر صحافي إنّه يجب أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى.

وأعلنت الوزيرة إرسال منظومتين جديدتين من راجمات الصواريخ من طراز مارس 2 و200 صاروخ. كما ستتلقّى أوكرانيا 50 آلية نقل لمختلف المسارات من نوع دينغو.

ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات من نوع ليوبارد 2، على الرّغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.

وتعتمد ألمانيا نظام تسليم دائرياً تتسلّم بموجبه اليونان مدرّعات من نوع ماردر، تطالب كييف أيضاً بتسلّمها، على أن تسلّم أثينا أوكرانيا قريباً جداً، وفق لامبريخت، مدرّعات أقدم طرازاً.

وقالت لامبريخت من المهم بالنسبة إليّ توضيح أنّ هذه الإمدادات لن تُضعف الجيش الألماني.

وتابعت لا نزال قادرين على الدفاع عن التحالف (الأطلسي) والبلاد، ومن المهم بالنسبة إليّ أن يكون بمقدور حلفائنا في الجناح الشرقي الاعتماد على وفائنا بوعودنا.
مصدر : وكالات
رقم : 1014619
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