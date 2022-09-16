على وقع الحرب في أوكرانيا..تجدد النزاع في كاراباخ

وعلى الرغم من وقوع اشتباكات متفرقة بين قوات جمهورية أذربيجان وأرمينيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ليل الاثنين وقعت أعنف الاشتباكات بين الجانبين، وأعلنت السلطات الأرمنية والأذربيجانية تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين في المناطق الحدودية، وحسب شهود عيان محليين، كان إطلاق نار بين قوات البلدين في عدة أماكن.



وأفادت مصادر ميدانية أن وحدات الجيش الأذربيجاني فتحت النار على أرمينيا باستخدام المدفعية والطائرات دون طيار. ووقعت هذه الهجمات في أراضي أرمينيا وخارج منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.



وزعمت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان أن النزاعات الحدودية قد حدثت بسبب الأعمال الاستفزازية لأرمينيا. وادعی بيان وزارة الدفاع في باكو أن الاشتباكات بدأت بعد أن نفذت القوات الأرمينية هجمات واسعة النطاق على مناطق "دشقاسان وكالبجار ولاشين" القريبة من الحدود.



وحسب هذا الادعاء، فقد استهدفت القوات الأرمينية مواقع وخنادق وقواعد جمهورية أذربيجان في المناطق الحدودية بهجمات بقذائف الهاون، ما أدى إلى خسائر في الطاقم وإلحاق أضرار بالبنية التحتية العسكرية.



بدورها قالت السلطات الأرمنية إنها لم تتخذ أي إجراء لاستفزاز قوات الجانب الآخر، وبدأت القوات الأذربيجانية فجأةً بالتقدم نحو الأراضي الأرمنية بنيران المدفعية والطائرات المسيرة، واستهدفت عدة مواقع علی الحدود.



وحسب وزارة الدفاع الأرمينية، استخدمت القوات الأذربيجانية في هذه الهجمات طائرات دون طيار ومدفعية وأسلحة نارية من العيار الثقيل، وقد ردت القوات المسلحة الأرمنية على هذه الهجمات بالشكل المناسب.



کما عقد مجلس الأمن القومي الأرمني اجتماعاً طارئاً بعد هذه الصراعات مباشرةً، وطلب في النهاية من روسيا المساعدة في الدفاع عن أمن البلاد ضد أذربيجان.



في هذه الاشتباكات التي استمرت لساعات قليلة، قُتل 49 جنديًا أرمنيًا، وكما أعلن مسؤولون في باكو، تكبدت القوات الأذربيجانية أيضًا إصابات في هذه الاشتباكات.



وفقًا للاتفاقيات، تم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين الجانبين منذ يوم الثلاثاء، ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على مناطق جديدة، إلا أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ادعى أن قوات بلاده تمكنت من تحقيق كل أهدافها ودمرت تهديدات الأرمن.



ويقول خبراء استراتيجيون أن جمهورية أذربيجان استغلت أزمة وباء فيروس كورونا في خريف 2020، واستطاعت استعادة العديد من مناطق كاراباخ بعد 28 عامًا من خلال حرب جديدة، يبدو أنها هذه المرة أيضًا، ومن خلال استغلال فرصة انشغال روسيا والغرب في أوكرانيا، ستتمكن من أخذ المناطق المتبقية تحت سيطرتها.



ونظرًا لأن روسيا كانت أكبر حليف لأرمينيا في العقود الثلاثة الماضية، ودعمتها سياسيًا وعسكريًا ضد جمهورية أذربيجان، ولكن بسبب تورط هذا البلد في حرب أوكرانيا، انتهزت سلطات باكو الفرصة وتحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق أهدافها.



لأن سلطات جمهورية أذربيجان تعلم أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإظهار رد فعل جدي على التوترات في جنوب القوقاز، وهذه فرصة جيدة لقوات باكو لتكرار انتصارات العامين الماضيين بمساعدة تركيا.



وبما أن أي إجراء تتخذه باكو في كاراباخ يتم بالتعاون مع تركيا، فقد أعطت سلطات أنقرة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة أيضًا الضوء الأخضر لبدء النزاعات. لأن تركيا تعتبر الوضع العالمي والتوتر بين الغرب وموسكو في أوكرانيا، فرصةً جيدةً لمساعدة حليفتها في تحقيق أهدافها.



وفي رصد لردود الأفعال على تجدد الصراع بين البلدين أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قلقه من تصاعد التوترات والنزاعات الحدودية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، ودعا الجانبين إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.



وأكد "ناصر كنعاني" مرةً أخرى عدم جواز إجراء أي تغييرات على حدود أذربيجان وأرمينيا، وقال إن إيران تراقب بعناية التطورات المتعلقة بهذه القضية. كما أعلن كنعاني استعداد إيران لأي مساعدة لحل الخلافات بين البلدين الجارين.



کذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء جولة التوترات الجديدة في منطقة كاراباخ، وقالت: "نتوقع أن تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار المعلن بين البلدين والذي تم التوصل إليه بوساطة روسية".



بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في بيان، عن قلقه من تصاعد التوترات في هذه المنطقة، ودعا إلى إنهاء فوري للصراعات بين أذربيجان وأرمينيا واللجوء إلى الحوار.



تركيا، التي تتخذ موقفًا متحيزًا دائمًا بشأن التطورات في كاراباخ، انتقدت أرمينيا هذه المرة أيضًا، واتهمت هذا البلد بإعادة خلق التوتر في المنطقة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن على أرمينيا أن توقف أعمالها الاستفزازية، وأن تركز على محادثات السلام والتعاون في إطار المصالحة التي حققتها مع جمهورية أذربيجان.



يُظهر الصراع الأخير، وهو الأكبر والأكثر دمويةً منذ عام 2020، أن الوضع الأمني ​​بين البلدين لا يزال غير مستقر، ما يهدد عملية السلام الهشة، وإذا خرجت الصراعات عن السيطرة، فيمكن أن تخلق أزمةً جديدةً في المنطقة.