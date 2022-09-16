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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 11:25

اعتقال خمسة مواطنين من جنين ونابلس

اعتقال خمسة مواطنين من جنين ونابلس
ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، منتصر سمور: "ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين".

وأضاف سمور:" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين، واعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب مداهمة منزله، وذلك للضغط على نجله مراد تسليم نفسه لمخابرات الاحتلال".

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن محسن دويكات.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ضراغمة من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد أن فتشت منزله.
رقم : 1014629
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