انطلاق قمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس الإيراني

وبدأت اليوم الجمعة اعمال القمة الثانية والعشرين لقادة الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي برئاسة الرئيس الأوزبكي "شوكت مير ضيايوف".



وفي كلمة الافتتاحية اكد رئيس اوزباكستان شوكت ميرزيوييف على ضرورة تحسين العلاقات التجارية من اجل استقرار المنطقة ورفاه الشعوب، واعتبر ان التوقيع اليوم على مذكرة انضمام ايران كعضو دائم في المنظمة حدث تاريخي.



ودعا الى حوار بناء بين جميع المنظمات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وامن الطاقة والغذاء، محذرا من ان زيادة عزلة افغانستان ستؤدي الى تنامي الطرف وتحولها الى مأوى المنظمات الارهابية



وشارك رؤساء 15 دولة من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم ألرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي في قمة سمرقند.



قمة منظمة شنغهاي للتعاون، هي أكبر منظمة إقليمية في العالم، بحضور قادة خمسة عشر دولة عضو؛ قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة.



حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات، عبر تعاون اقليمي شامل.