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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 13:12

أميركا تقر مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أميركا تقر مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
بعد تقديم واشنطن مساعدات أمنية بنحو 15.1 مليار دولار لحكومة كييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الرئاسة الأميركية عن تقديم حزمة مساعدات جديدة للجيش الأوكراني من المخزون الأميركي.

وقالت الرئاسة الأميركية إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات، بالإضافة إلى تدريب عسكري. ومن المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة 'هيمارس' الصاروخية، وأيضا ذخيرة لمدافع 'هاوتزر' .

من جهته، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الحزمة ستشمل معدات عسكرية متطورة.

وفي السياق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع متعدد الإطلاق من طراز 'مارس'، و50 عربة مدرعة من طراز 'دينغو'.

وكانت موسكو حذرت واشنطن في وقت سابق من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيكون تجاوزا لخطوط روسيا الحمراء.

وجددت موسكو التحذيرعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حيث قالت إن الخطوة ستعزز خطر المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا ودول الناتو.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي العثور على 'مقبرة جماعية' في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

وأكد زيلينسكي أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، لمعرفة المزيد من المعلومات المؤكدة والواضحة.

من جهته، قال مسؤول في الشرطة المحلية في إيزيوم إنه تم العثور في المدينة على موقع دُفنت فيه نحو 440 جثة، مضيفا أن بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص، في حين مات آخرون من جراء القصف.
رقم : 1014635
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