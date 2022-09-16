لبنان.. إجتماع طارىء لمجلس الامن الداخلي المركزي

اسلام تايمز (لبنان)- دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.