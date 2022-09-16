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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 14:39

بوتين يشيد بدور منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل العالم

بوتين يشيد بدور منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل العالم
وخلال كلمة له في منظمة شنغهاي للتعاون قال: ان سمعة منظمة شنغهاي للتعاون في ازدياد وهي واحدة من بين أكبر المنظمات العالمية , واضاف منظمة شنغهاي منفتحة للتعاون مع الجميع والمساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم.

كما رحب بوتين بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي , مشددا على انه يجب على الدول التوقف عن استخدام الأنانية الاقتصادية وسياسة العقوبات غير القانونية.

واشار الرئيس الروسي الى دور منظمة شنغهاي بتعزيز دورها في حل القضايا الدولية والإقليمية , داعيا الأمم المتحدة للتأثير على قرار المفوضية الأوروبية لرفع القيود التمييزية ضد الدول النامية، لضمان وصول الأسمدة الروسية إلى هذه الأسواق.

من جانب اخر اشار بوتين الى ان 90% من الصادرات الغذائية الروسية تذهب إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واعلن استعداد بلاده لمنح 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ الأوروبية مجانا إلى الدول النامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1014645
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