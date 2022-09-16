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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 15:06

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنّ 60 ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية".

وكان آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، نصرة له بعد النفخ بالبوق في باحاته من قبل المتطرف غليك قبل أيام.

يُشار إلى أن العديد من الدعوات صدرت من هيئات مقدسية، لشد الرحال وأداء الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة؛ لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة إلى تقسيمه وتهويده.
مصدر : وكالات
رقم : 1014651
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