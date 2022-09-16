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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 15:08

الجهاد الاسلامي: ذكرى مجزرة 'صبرا وشاتيلا' شاهد حي على الإرهاب الصهيوني

الجهاد الاسلامي: ذكرى مجزرة
وقال سلمي في تصريح له: "إن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ، ومهما اندفع الحكام المطبعون وهرولوا نحو العدو الصهيوني فلن يحموه من العقاب والحساب".

وشدد على أن" مقاومة شعبنا ماضية نحو التحرير ، ولن توقفها أدوات البغي والعدوان الصهيوني".

يذكر أن مجزرة صبرا وشاتيلا هي مجزرة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت في 16 سبتمبر 1982واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد مجموعات اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي.

عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 750 و 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.
مصدر : وكالات
رقم : 1014652
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