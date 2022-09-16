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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 16:04
في ظل ازمة الطاقة في اوروبا..

مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة التفاوض مع بعض الدول العربية

مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة التفاوض مع بعض الدول العربية
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تجاوز حدود الخطط الحالية لمعالجة أزمة الطاقة، والتأكد من أن الناس يمكنهم تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم.

وقال ميشيل للصحفيين: "إنها مقترحات جيدة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد"، في إشارة إلى خطط الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار للمواطنين والشركات في الكتلة.

ونجحت دول الخليج (الفارسي) بشكل ملموس في استخدام ورقة الطاقة كقوة ناعمة لتحقيق مكاسب سياسية، وجعلت منها محط تأثير عالمي.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، سعت الدول الأوروبية لطلب ود دول الخليج (الفارسي) وذلك لسد احتياجات أوروبا من الطاقة التي كانت ترد إليها من روسيا، بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها.
مصدر : وكالات
رقم : 1014655
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