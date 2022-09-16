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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 16:49

مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة
ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء عشرات المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في محيط الجبل، وانطلقت مسيرة رافضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطاني على جبل صبيح، استهدفها جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، قمعت قوات الاحتلال الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمسيرة التي تخرج منذ قرابة عامين.

وذكرت جمعية الإغاثة الطبية أن "طواقمها تعاملت مع 16 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن، بينها إصابة بقنبلة صوتية في الرأس.

وفي قلقيلية، خرجت مسيرة بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

أفادت مصادر محلية أن "الشبان حاصروا جنود الاحتلال داخل منزل قيد الإنشاء، وأطلقوا صوبهم الحجارة، ما حذا بهم الفرار من حجارة الشبان وسط إطلاق الرصاص المطاطي". وأوضحت أن" 9 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم، عولجت أغلبها ميدانيا."

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين أهالي بلدة بيت أمر وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في جنازة على مدخل البلدة.

واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال منطقة الكرم ببلدة بدو شمال غرب القدس، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام خلال المواجهات المندلعة.

هذا وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة. وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين. وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.
رقم : 1014664
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