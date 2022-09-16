خطيب المسجد الأقصى يدعو لحماية المسرى والوقوف بوجه الاحتلال

وقال خطيب الجمعة إن" المسجد الأقصى يعاني من الاستفزازت والاقتحامات القائمة، ومضايقة المصلين."



ولفت إلى "عدم سماح الاحتلال بإدخال مستلزمات الصيانة والرعاية من أجل إعمار المسجد الأقصى والقيام بأدنى الاحتياجات، وإضعاف دور الأوقاف الإسلامية من القيام بواجباتها ومسؤولياتها."



ودعا أبو سنينة ل"نبذ الفرقة والخصام والشجار وجمع أمر المسلمين على كلمة واحدة، حيث أنه ليس مع الخلاف إئتلاف، وأن يد الله مع الجماعة، وأنه لن يصلح الحال وقد ظهر الجور والظلم."



وكانت أعداد كبيرة من المصلين قد أدت صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ضمن حملة الفجر العظيم للدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال لتهويده، ودعوات المستوطنين لاقتحامه خلال الشهر الحالي والشهر المقبل.



وأوقفت قوات الاحتلال شاباً وفتشته قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أغلقت محيط باب المغاربة بالقدس بزعم العثور على جسم مشبوه بالمنطقة.



ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.