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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 18:38

بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا

بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا
وقال بوتين في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون: تؤيد روسيا استكمال عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهذا هو الهدف من الوثائق والمذكرات ذات الصلة الموقعة اليوم.

واكد: نحن مقتنعون بأن المشاركة الكاملة لإيران سيكون لها تأثير إيجابي على عمل المنظمة، لأن هذا البلد يلعب دورًا مهمًا في منطقة أوراسيا وفي العالم ككل.

وقد تم اليوم الجمعة في قمة الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون المنعقدة في جمهورية اوزبكستان اعلان عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المنظمة بصورة رسمية وذلك بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، ورؤساء الدول الأعضاء الأخرى.

ويشارك في هذه القمة رؤساء كل من الصين وروسيا والهند وايران واوزبكستان وكازاخستان وبيلاروسيا وتركيا وآذربيجان وقرغيزيا وباكستان ومنغوليا وطاجيكستان وتركمنستان.

الجدير بالذكر أن قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تعقد في كل عام مرة واحدة مع التركيز على استراتيجية التعاون متعدد الأطراف والمجالات وذات الأولوية للتنمية، والتعامل مع القضايا الهامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي للأعضاء.

يذكر أن منظمة شانغهاي للتعاون تعتبر مؤسسة غير حكومية تم تأسيسها في عام 2001 للتعاون الامني والاقتصادي والثقافي من قبل كل من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان، فيما التحقت بهذه المنظمة منغوليا في عام 2004 وبعدها بعام ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005.

وانضمت الى المنظمة بعد ذلك بيلاروسيا كمراقب في عام 2005، فيما اصبحت كل من الهند وباكستان في صيف عام 2016 كأعضاء دائميين حيث تعتبر حاليا كل من ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا اعضاء مراقبين في هذه المنظمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1014677
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