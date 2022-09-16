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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 19:29

هنية: حماس تبذل جهودا لعودة علاقاتها مع السعودية

هنية: حماس تبذل جهودا لعودة علاقاتها مع السعودية
وقال هنية في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، الخميس، إن الحركة تبذل جهوداً لاستعادة العلاقات مع السعودية ومع الأردن أيضاً، لافتاً النظر إلى أن هناك جهات تعيق المصالحة.

وأشار إلى أن حركة حماس تحافظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف العربية والدولية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من هذه الدول.

وكان هنية قد زار الأسبوع الماضي العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة، وأجرى لقاءات مع المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية و"حماس" لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الرياض للقيادي في الحركة وممثلها السابق بالمملكة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.

وفي أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاماً على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وكانت السعودية تقيم علاقات جيدة مع حركة "حماس"، لكنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.
رقم : 1014689
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