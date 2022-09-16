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الجمعة 16 أيلول 2022 ساعة 22:43

لبنان... وعمليات اقتحام جديدة للبنوك

لبنان... وعمليات اقتحام جديدة للبنوك
وفيما أعلنت جمعية المصارف عن إقفال كافة البنوك لمدة ثلاثة أيام، وأكد وزير الداخلية أن المودعين اصحاب حق لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون.

وفي هذا الصدد فقد عمت حالة ذعر وفوضى فبفارق ساعات وحتى دقائق نفذ عشرات المودعين عمليات اقتحام بدأت صباحا وتواصلت لنحو ست ساعات في مناطق جنوبي لبنان وفي العاصمة بيروت وضواحيها.. انتهى بعضها بحصول بعض المودعين على بعض من أموالهم وسط تدخل واسع من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لضبط الأمن وإبقاء الأمور تحت السيطرة.

جمعية المصارف أعلنت في بيان عاجل لها عن إقفال كافة البنوك في لبنان لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الاثنين المقبل. وزارة الداخلية والبلديات عقدت اجتماعا طارئ لمجلس الأمن الداخلي للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف. وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن الهدف حماية الناس وليس المصارف، معتبرا أن المودعين اصحاب الحق لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات.

وتعليقاً على الاقتحامات التي حصلت وتحصل والتي فاق عددها العشرة منذ نحو شهر أكدت 'جمعية المودعين' أنّ 'إضراب المصارف ثلاثة أيام ليس الحلّ لأنّ عشرات عمليات الاقتحام قد تحصل بعدها محذرة من أن أعداد أكبر من المودعين ستتوجّه نحو السلاح لسحب الودائع. وطالبت الجمعية بإنشاء خلية أزمة للمعالجة وإيجاد الحلول .

وتوالت اقتحامات البنوك في لبنان ومطالبة المودعين بأموالهم بالقوة فيما تحجم المصارف عن صرفها لأصحابها وتواصل احتجازها منذ أكثر من عامين في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية.
رقم : 1014719
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