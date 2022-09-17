الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 أيلول 2022 ساعة 07:53

الرئيسان الايراني والتركي يؤكدان على الإسراع بتنفيذ الاتفاقات الثنائية

الرئيسان الايراني والتركي يؤكدان على الإسراع بتنفيذ الاتفاقات الثنائية
خلال اللقاء الذي جرى مساء الجمعة على هامش القمة الـ 22 لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، استعرض الرئيسان رئيسي واردوغان الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة اردوغان الأخيرة إلى طهران وانعقاد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي بين البلدين، واكدا مرة أخرى على الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقيات.

كما ناقش الجانبان في هذا الاجتماع المستجدات في المنطقة ، بما في ذلك قضايا سوريا وأفغانستان والتطورات في منطقة القوقاز.

واكد آية الله رئيسي على أننا ضد نزعة الوصاية على احد وقال: إن أساس سياستنا في المنطقة هو أن مصير الدول تحدده هي نفسها وانه يجب ان تحترم سيادتها الوطنية وسلامة ووحدة أراضيها.

واستشهد الرئيس الايراني بأمثلة على دعم إيران للأصدقاء والجيران خلال الأزمات، أوضح الرئيس أن إيران داعمة لجيرانها.

في إشارة إلى التطورات في القوقاز ، دعا آية الله رئيسي ، في معرض شرحه للسياسة الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المرحبة بتحرير قرة باغ والاستعداد للمساهمة في إعادة إعمارها، معتبرا أي تغيير في الحدود الدولية والتاريخية والجيوسياسية للمنطقة امرا غير مقبول.

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الاجتماع استمرار الجهود لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1014760
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استشهاد 5 عسكريين في عدوان "إسرائيلي" على مطار دمشق وبعض النقاط
استشهاد 5 عسكريين في عدوان "إسرائيلي" على مطار دمشق وبعض النقاط
رئيسي عائداً من شنغهاي: الاعداء فشلوا في عزل ايران
رئيسي عائداً من شنغهاي: الاعداء فشلوا في عزل ايران
17 أيلول 2022
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في مسيرة الأربعين
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في مسيرة الأربعين
16 أيلول 2022
بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا
بوتين: ايران تلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا
16 أيلول 2022
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
16 أيلول 2022
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
16 أيلول 2022
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة وحدة المسلمين
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة وحدة المسلمين
16 أيلول 2022
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
السيد الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية
15 أيلول 2022
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
15 أيلول 2022
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
15 أيلول 2022
فيديو: ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء
15 أيلول 2022
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
15 أيلول 2022
فيديو: إنطلاق مواكب العزاء الحسيني لأحياء مراسيم زيارة الأربعين
15 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضيف من "حماس".. استراتيجية الكرملين ورسالته المبطنة للصهاينة
اتفاقية أوسلو.. ثلاثة عقود على تشريع الاحتلال وتقسيم الفلسطنيين
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا