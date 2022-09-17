اميركا ترفض تزويد اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

مصادر عسكرية أميركية ذكرت إن مسؤولين وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عارضوا الفكرة تماما واعربوا عن قلقهم ازاء إمكانية استخدام هذه الصواريخ ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، ما قد يؤدي اندلاع حرب أوسع مع روسيا.



من جهتها حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة من تقديم مثل هذا السلاح لأوكرانيا، واصفة ذلك بانه خط أحمر .



وقالت زاخاروفا "إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ، فسوف تتجاوز الخط الأحمر، وستصبح طرفًا مباشرًا في الصراع".



وأعلنت إدارة بايدن يوم الخميس عن حزمة كبيرة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار ، تتضمن قذائف المدفعية والألغام والمزيد من أنظمة الصواريخ عالية الحركة. لكن المساعدة لا تشمل أجهزة ATACM، التي لها مدى أطول من أنظمة المدفعية والصواريخ التي تم تسليمها إلى أوكرانيا حتى الآن.



يذكر ان الرئيس الاميركي جو بايدن ذكر بوقت سابق ان واشنطن لن ترسل إلى كييف اية أنظمة صاروخية قد تصل الى موسكو .