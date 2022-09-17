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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 08:45

جيش الاحتلال يصادق على خطط توسيع عملياته شمال الضفة المحتلة

جيش الاحتلال يصادق على خطط توسيع عملياته شمال الضفة المحتلة
وحسب القناة 13 العبرية من المقرر أن تنشر شرطة الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 ألف شرطي في جميع أنحاء فلسطين المحتلة خلال فترة "الأعياد الإسرائيلية" وعلان حالة تأهب تستمر حتى يوم الانتخابات المقبلة.

وقال جيش الاحتلال ان الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات والدخول إلى مدن الضفة الغربية، مع التركيز على نابلس وجنين، لكن حتى الآن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية.

وذكرت القناة ان رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي شاهد بنفسه توثيق العملية التي قتل فيها الرائد بار فلاح عند حاجز الجلمة، وتأكد من حقيقة عدم وجود سلاح مع المنفذين، وبالتالي كان التقدير أنهم عمال فلسطينيين غير قانونيين، ولذلك ارتكبت القوة سلسلة من الأخطاء التكتيكية.
مصدر : وكالات
رقم : 1014770
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