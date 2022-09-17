بالأسماء.. النظام البحريني يخفي 14معتقلاً في سجن جو المركزي

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن على دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، على دفعات، ونقلوا إلى جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم.



وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلى أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلى الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها.



وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهى وأحياناً لم يجيبوا على الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتّحدة".



وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفى التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنى رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنى التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب".



وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. على إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً".



وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم:



حسين علي الشيخ حسين.



حسن أحمد رضي سرحان.



محمد عبدالجليل مهدي جاسم.



عقيل عبدالرسول محمد.



ووفق المنتدى فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً.



بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلى سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفى التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفى السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخرى.



حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفى السلمانية، ولكن لم يتم الرد على اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفى السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضى المدخلين إلى المستشفى خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلى المستشفى كانت في شهر فبراير 2022.



وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلى إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة".



وعلق المنتدى على بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلى أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.



والمعتقلين الـ14 هم:



1- حسين علي محسن علي مهنّا



تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996



تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017



المنطقة: سند



مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة



الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج



آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022



2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين



تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995



تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018



المنطقة: النويدرات



مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب.



الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب على أنفه خلال فترة اعتقاله.



آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022



3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم



تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988



تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016



المنطقة: مدينة حمد



مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد



الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض



آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022



4- عقيل عبدالرسول محمد



تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978



تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013



المنطقة: القريّة



مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد



الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015



آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022



5- حسن أحمد رضي سرحان



تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992



تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012



المنطقة: العكر الشرقي



مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة



الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض



آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022



6- محمد عبدالنبي جمعة الخور



تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996



تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015



المنطقة: كرّانة



الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلى آلام في الركبتين



مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد



آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022



7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل



تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996



تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017



المنطقة: النويدرات



مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات



الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية



آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022



8- أحمد جاسم القبيطي



تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993



تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017



المنطقة: جدحفص



مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد



الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة



آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022



9- السيد محمد مصطفى عيسى أحمد محمد التوبلاني



تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999



تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018



المنطقة: توبلي



مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة



الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض



آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022



10- حسين علي صالح مهدي عياد



تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997



تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017



المنطقة: إسكان الشاخورة



مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة



الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته



آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022



11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي



تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999



تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017



المنطقة: الديه



الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل على إثرها إلى المستشفى



مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة



آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022



12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي



تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993



تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014



المنطقة: البلاد القديم



مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر



الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلى، وفي الأسنان



آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022



13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن



تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017



المنطقة: سترة - الخارجية



آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022



14- حسين أحمد عبدالله المؤمن



تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017



المنطقة: سترة - الخارجية



آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022