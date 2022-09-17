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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 09:53

مواجهات مع الاحتلال في يطا واستهداف برج عسكري في بيت أمر

مواجهات مع الاحتلال في يطا واستهداف برج عسكري في بيت أمر
واشار مصدر ان قوات الاحتلال اطلقت خلال المواجهات قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين ردوا برشقها بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد حسن أبو صبحة، والأسيرين المحررين قتيبة وزياد النواجعة خلال اقتحام المدينة.

واستدعت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين لمراجعة مخابراتها، عرف منهم نبيل أبو قبيطة، ومحمد خالد شواهين، وثائر الهريني، وعمر الهريني، وعلاء أبو قبيطة، وجواد جميل حوشية، وخليل حوشية.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير في بلدة السموع جنوب الخليل.

وأوضح النائب "زعارير" أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بعد تكسير الباب، ووجهت له تهديدات بالاعتقال والملاحقة.

وسبق أن احتجزت قوات الاحتلال النائب زعارير في أغسطس الماضي عدة ساعات، خلال حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت قيادات ونوابًا وأسرى محررين.

وتمكن الشباب الثائر في الخليل من استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل بلدة بيت أمر بزجاجات حارقة.

وفي نابلس، اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية.

واعتقل الاحتلال -الليلة الماضية- الشاب رجائي الجعفري من مخيم الدهيشة في بيت لحم، خلال مروره على حاجز الكونتينر العسكري.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم مرعي شحادة من مخيم نور شمس، أثناء مروره عن حاجز عسكري.

ويواصل الاحتلال عمليات البحث والتمشيط واقتحام منازل المواطنين في مسافر يطا؛ بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة كرميل في الخليل.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وامتدت إلى مدينة الخليل التي شهدت عدة عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنات.
مصدر : وكالات
رقم : 1014779
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