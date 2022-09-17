السيد نصرالله: صبرا وشاتيلا أبشع مجزرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

واضاف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)، في بعلبك، شرق لبنان، ان 20 مليون زائر تدفقوا حبا بالحسين عليه السلام إلى مرقده الطاهر. وان زيارة الأربعين ليست ممولة من دول ولا أحزاب ولا جهات أخرى بل كلها حب وعشق للإمام الحسين (ع).



وقال السيد نصرالله أعظم الله أجوركم في هذه الذكرى التي نستعيد فيها مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار، جزاكم الله خيراً على هذا الحضور المهيب، مضيفا في هذا اليوم نستحضر مواقف السيدة زينب عليها السلام في قصر يزيد بأن المؤمن لا يمكن أن يضعف ويستسلم ويُظهر أيّ علامة من علامات الخضوع والذلّ.



واضاف السيد نصرالله ان السيدة زينب عليها السلام كانت خطيبة المنابر في موكب الأحزان حيث وقفت في قصر يزيد وأمام جنوده، وان السيدة زينب عليها السلام هي المرأة التي قُتل أهلها وهي الأسيرة المسبية وقفت وأمام عينيها رأس الحسين عليه السلام وقالت كلمات فوق كلّ هذه الاعتبارات التي تهتز لها الجبال. واكد ان من أهمّ عِبر يوم الأربعين أن المؤمن مهما كانت المصائب والظروف القاسية لا يمكن أن يضعف أو يستسلم.



وتابع السيد نصرالله ان ما نتعلمه من زينب عليها السلام في مثل هذه الأيام أن لا مكان للإستسلام ولا مكان للتراجع ولا مكان للهوان ولا مكان للضعف.



واشار الى ان أكثر من 20 مليون زائر في العراق يمشون إلى الحسين عليه السلام في هذه الأيام وفي الحرّ الشديد والمواكب تتوالى على مدار الساعة هذه الظاهرة عظيمة جداً وكبيرة جداً، 20 مليون زائر يعني 20 مليون قلب يخفق حباً وشوقاً للحسين عليه السلام، لافتا الى زيارة الأربعين ليست ممولة من دول ولا أحزاب ولا جهات أخرى بل كلها حب وعشق للإمام الحسين (ع).وان مسيرة الأربعين في العراق التي شارك فيها عشرون مليون زائر هي غير مسبوقة في التاريخ من حيث عدد الحشود. وان هناك مشهد تاريخي في العراق من حيث عدد الحشود الهائل والضخم يتم تجاهله دولياً. وان الشعب العراقي أهل الكرم وأهل الجود والضيافة، كانوا في خدمة الزوّار، من جميع الأعمار والفئات ويتشرّفون بخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، كلّ ذلك ووسائل الإعلام تتجاهل هذا الحدث.



وتوجه السيد نصرالله بالشكر إلى الشعب العراقي وكلّ المرجعيات على عظيم الكرم والجود والضيافة والتواضع والمحبة التي يُظهرونها لزوّار الإمام الحسين عليه السلام، كما توجه بالشكر للحضور للمشاركة في هذه المسيرة المباركة.



واكد السيد نصرالله ان كل محاولاتٍ في التاريخ فشلت في منع الزيارة الأربعينية ولا بالسيارات المفخخة ولا بأيّة طريقة.



واضاف السيد نصرالله من وحي ذكرى الشهادة والصمود والمقاومة أستحضر بعض المناسبة ومنها ذكرى صبرا وشاتيلا، مضيفا العدو الإسرائيلي كان من المشاركين في مجزرة صبرا وشاتيلا ولكن بعض الجهات اللبنانيّة المعروفة كانت هي المسؤولة عن هذه المجزرة بالتعاون مع العدو الإسرائيلي. وان نحو 1900 شهيد لبناني سقط في مجزرة صبرا وشاتيلا وما يقارب 3000 شهيد فلسطيني.



واضح السيد نصرالله انه قد تكون مجزرة صبرا وشاتيلا أكبر وأعظم وأبشع مجزرة ارتُكبت في تاريخ الصراع العربي “الإسرائيلي” وأعظم مجزرة ارتكبتها جهات لبنانيّة بالتعاون مع العدو الصهيوني، وقال للذين ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا:هذا بعضٌ من لبنانكم، بعض مما اقترفته أيديكم، هذه صورتكم الحقيقيّة.



واشار السيد نصرالله الى ان أغلبيّة الشعب الفلسطيني وصلوا إلى قناعة أن طريق المفاوضات لم يؤدِ الى نتيجة والخيار الوحيد أمامهم هو المقاومة.