وافاد المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في دونييتسك ، ان التشكيلات الاوكرانية قصفت غورلوفكا بثلاثة صواريخ من راجمات"أوراغان".



ومنذ العام 2014، تسيطر قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك على هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتضم البلدة عدة شركات لإنتاج الفحم، وشركة "ستيرول" للكيماويات.



وقبل اندلاع النزاع ، كان عدد سكان غورلوفكا في إقليم دونباس بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، يزيد على 250 ألف نسمة ، في حين وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف تصرفات الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" في أوكرانيا ، بالجريمة الجنائية، منوها بأن مستقبله سيكون السجن.



واشار كونستانتينوف الى مواصلة زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا لتدمير الشعب الأوكراني