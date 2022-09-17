نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لتطبيق قانون العمل

اسلام تايمز (لبنان) - دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والمعنيين، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة وضع العمال بصورة شاملة تمهيدًا لإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب المخابز، وخاصة أن عمال الأفران يعانون الأمرين من عدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء من بدل نقل ومنح تعليمية".