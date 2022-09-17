لبنان: السفارة السورية نفت توقيف موظفين لديها

وأشارت السفارة في بيان لها إلى "أنها تواصلت مع الجهات الأمنية اللبنانية التي نفت هذه الأخبار"، مؤكدة "أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي وطبيعي وتقدم خدماتها القنصلية للسوريين في لبنان".