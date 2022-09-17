الجيش الصومالي يستهدف جماعة الشباب بعملية نوعية

وبيان للحكومة نشرته وزارة الإعلام اوضح ان الهجوم وقع بالقرب من قرية أبوري التي تبعد 25 كلم إلى الشرق من بلدة بولوبورد، في هيران .



يشهد الصومال منذ سنوات ، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية وعصابات جماعة الشباب المرتبطة بجماعات القاعدة الإرهابية التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.



ويواجه الجيش الصومالي ، مسلحي الشباب والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل .



يذكر ان هذه المجموعات الارهابية شنت العديد من الهجمات على سكان القرى والمواقع العسكرية الحكومية ما تسبب بإراقة دماء عشرات الابرياء .