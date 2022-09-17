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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 12:51

لبنان: المجلس التنفيذي لنقابة موظفي "أوجيرو" رفع الإضراب المعلن

لبنان: المجلس التنفيذي لنقابة موظفي "أوجيرو" رفع الإضراب المعلن
وجاء في بيان المجلس ما يلي:
"بعدما وقع فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في هيئة أوجيرو، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة هيئة أوجيرو بالشكر إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الحكومة، معالي وزير الاتصالات، المديرين العامين في وزارة الاتصالات، الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو، أعضاء مجلس الإدارة، الاتحاد العمالي العام وكل من ساهم في الوصول إلى هذه الخاتمه السعيدة على الجهود التي بذلوها لتحقيق ذلك،
وعليه، يعلن المجلس التنفيذي للنقابة رفع الاضراب ويدعو الزملاء الى بذل الجهد الأقصى لمعالجة الاعطال والشكاوى التي تراكمت أثناء فترة التوقف عن العمل".
رقم : 1014809
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