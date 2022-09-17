هاشم: الموازنة غير مثالية لكن الأسوأ عدم وجودها

وقال هاشم في حديث إذاعي إننا "في ظروف غير طبيعية ومتيقنون انه لا يمكن تحسين واقع الموازنة لكن يمكن أن نؤسس للمرحلة المقبلة مع بعض الخطوات الإصلاحية تحضيرا لموازنة 2023 لتكون مقبولة"، مؤكدا أن "الدولة مسؤولة عن احتجاز ودائع الناس لأنها كانت غائبة".



وحمل "الحكومات والمصارف ومصرف لبنان مسؤولية ضمانة عودة حقوق المودعين اليهم"، لافتا الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تجربته وثقة اللبنانيين بدوره الانقاذي الجامع وهو الاطفائي والانقاذي، يفتش دائما عما يجمع. نسعى للتوافق ولا نقارب الاستحقاق الرئاسي من باب الأسماء. الاتصالات بدأت وحصلت لقاءات مع بعض المرشحين لكن لا توجه للالتزام مع أحد حتى اللحظة. لا يكفي تأمين النصاب والذهاب الى معركة التحدي فاذا كان البلد يفتقد للشخصيات التي لديها القدرة على التواصل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي فنحن على باب انهيار".