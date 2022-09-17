توقيف مطلوبَين في كمين للجيش اللبناني

وتخلل الكمين إطلاق نار ادى متبادل، ما أدى إلى إصابة نجل المطلوب نوح زعيتر م. ز. بكتفه، الذي تمكن من الفرار مع المطلوب الثاني م. ز. إلى جهة مجهولة، فيما يجري تعقبهما من قبل القوات الأمنية.