واشنطن تجدد رفضها تصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض ، جون كيربي ، في افادة صحفية , إن إدراج روسيا ضمن لائحة الدول الارهابية ، سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ، حسب زعمه.



وإدعى كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بوجود بدائل أفضل للتعامل مع الجانب الروسي ، بدلا من اعتباره دولة ارهابية ، وفق تعبيره.



وكان بايدن بوقت سابق ابدى رفضه لهذه الفكرة خلال احد المؤتمرات الصحفية .



يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.

بالمقابل ، حذرت الخارجية الروسية من مغبة أقدام واشنطن على إعلان روسيا كدولة راعية للإرهاب موضحة ان هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بين واشنطن وموسكو .