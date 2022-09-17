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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 13:44

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب بعد 2003

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب بعد 2003
وقال الكاظمي في بيان، "لقد أحيا العراقيون وضيوفهم الأكارم ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه. وقد أرسل العراقيون رسالة معاني الصبر والفداء والتضحية في أروع صورها، وقدموا للعالم دروساً في كرم الضيافة والشجاعة".

وأضاف: "وهنا أقدم خالص شكري وتقديري لقواتنا الأمنية -بكل صنوفها- التي ما تزال تنتشر في ربوع العراق لملاحقة الإرهابيين، وفي الوقت نفسه توفر الحماية للزائرين. وأقدم شكري لإدارات المحافظات، والوزارات الخدمية، وأصحاب المواكب في تقديم الخدمة للزائرين".

واشار الكاظمي الى، أن "العراق استقبل الملايين من الزوار في هذه الظروف الاستثنائية؛ ولكن استطعنا على قدر المسؤولية أن نقدم أقصى ما يمكن تقديمه"، مبينا انه "لا نخفي على شعبنا الصابر المقتدر أن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة؛ من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر".

وتابع رئيس حكومة تصريف الاعمال :"ندائي لجميع القوى السياسية.. دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا"، لافتا الى ان" العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم، وان العراق أمانة في أعناق الجميع".
مصدر : وكالات
رقم : 1014821
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