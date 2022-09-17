بيسكوف: بالامكان استخدام اسلحة نووية في اوكرانيا

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول إمكانية إستخدام موسكو لهذا النوع من الاسلحة ، أجاب بيسكوف : "اقرأ العقيدة النووية الروسية، كل شيء مكتوب فيها "وفق تعبيره .



وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أشار بوقت سابق ، ان روسيا بإمكانها استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا ما كان وجودها مهددا ،مضيفا ان ذلك مذكور في العقيدة العسكرية للروس .



وقال ريابكوف بتصريح صحفي سابق: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية ، مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".