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السبت 17 أيلول 2022 ساعة 13:46

بيسكوف: بالامكان استخدام اسلحة نووية في اوكرانيا

بيسكوف: بالامكان استخدام اسلحة نووية في اوكرانيا
وفي معرض رده على سؤال صحفي حول إمكانية إستخدام موسكو لهذا النوع من الاسلحة ، أجاب بيسكوف : "اقرأ العقيدة النووية الروسية، كل شيء مكتوب فيها "وفق تعبيره .

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أشار بوقت سابق ، ان روسيا بإمكانها استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا ما كان وجودها مهددا ،مضيفا ان ذلك مذكور في العقيدة العسكرية للروس .

وقال ريابكوف بتصريح صحفي سابق: ".. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية ، مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".
مصدر : وكالات
رقم : 1014822
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