وزارة الصحة: 303 اصابة و14 وفاة جديدة بكورونا في إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى7 ملايين و 542 الفا و533 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و287 شخصا.



كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و 320 الفا و304 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و635 آلاف و763جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.



يذكر أن عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في إيران أخذ منحى تنازليا منذ أشهر.